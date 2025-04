Incidente mortale in autostrada scontro tra auto tir e pullman

autostrada, dove un gravissimo Incidente ha coinvolto un tir, un’automobile e un pullman. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, la polizia stradale, i tecnici di autostrade per l’Italia e diversi mezzi di soccorso. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Funerali Papa Francesco, chi spunta in mezzo alla folla: la presenza non passa inosservataLeggi anche: Funerali Papa Francesco, la reazione della folla all’arrivo di ZelenskyIncidente sulla A1 ad Anagni, scontro tra tir pullman e autoLo scontro si è verificato sulla A1, all’altezza di Anagni in direzione Sud. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava viaggiando a bordo dell’unica automobile coinvolta nell’Incidente. Per cause ancora da accertare, il veicolo si è scontrato con un mezzo pesante e con un pullman partito da Torino e diretto verso la Calabria. Tvzap.it - Incidente mortale in autostrada: scontro tra auto, tir e pullman Leggi su Tvzap.it Una notte di sangue quella appena trascorsa in, dove un gravissimoha coinvolto un tir, un’mobile e un. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, la polizia stradale, i tecnici distrade per l’Italia e diversi mezzi di soccorso. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Funerali Papa Francesco, chi spunta in mezzo alla folla: la presenza non passa inosservataLeggi anche: Funerali Papa Francesco, la reazione della folla all’arrivo di Zelenskysulla A1 ad Anagni,tra tirLosi è verificato sulla A1, all’altezza di Anagni in direzione Sud. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava viaggiando a bordo dell’unicamobile coinvolta nell’. Per cause ancora da accertare, il veicolo si è scontrato con un mezzo pesante e con unpartito da Torino e diretto verso la Calabria.

Ne parlano su altre fonti

Incidente mortale in autostrada, uomo si schianta in moto contro un muretto - Tragedia sulla bretella per l’aeroporto di Punta Raisi: un motociclista di 34 anni, Johnny Ventimiglia, è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo per Villagrazia di Carini. L’uomo, soccorso in condizioni disperate, è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale Villa Sofia di Palermo. La dinamica dell’incidente Lo scontro si è verificato in direzione dell’aeroporto Falcone-Borsellino. 🔗thesocialpost.it

Schianto in moto, incidente mortale sull'autostrada A25 a Popoli: perde la vita una donna che era in sella col marito - Incidente mortale sull'autostrada A25 (Roma-Pescara) all'altezza di Popoli Terme, in direzione Pescara nel pomeriggio di domenica 16 marzo, come riporta l'agenzia LaPresse. Una persona in sella a una moto (si tratterebbe di una donna di 62 anni che era dietro al marito) è morta sul colpo dopo... 🔗ilpescara.it

Incidente mortale in A14 a Gradara: contromano in autostrada, 7 auto coinvolte, diversi feriti. Chiamate tre eliambulanze. Due km di coda, chiuso il tratto. - GRADARA - È entrato in contromano al casello di Pesaro, ha percorso alcuni km e poi ha provocato un maxi incidente con 7 mezzi coinvolti nei pressi della galleria del Boncio. Al volante... 🔗corriereadriatico.it

Su questo argomento da altre fonti

Incidente mortale sull'A1, scontro tra auto, tir e pullman; Incidente mortale sull'Autostrada A1, scontro tra auto, tir e pullman: ha perso la vita una 67enne; Anagni Incidente mortale sull'Autostrada A1: auto, tir e pullman coinvolti in un violento scontro; Anagni – Incidente mortale sull’Autostrada A1: auto, tir e pullman coinvolti in un violento scontro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Incidente mortale sull’Autostrada A1, scontro tra auto, tir e pullman: ha perso la vita una 67enne - Incidente nella notte sull’Autostrada A1 all’altezza di Anagni in direzione Sud. Scontro tra tir, pullman e automobile. La donna che viaggiava a bordo della vettura, una 67enne, è deceduta. 🔗fanpage.it

Incidente mortale sull'A1, scontro tra auto, tir e pullman - Incidente mortale ieri sera sull’autostrada del Sole: una vittima e due feriti, viaggiavano su uno dei tre veicoli coinvolti. Lo scontro è avvenuto poco prima della mezzanotte nel tratto di Anagni ... 🔗ciociariaoggi.it

Frosinone, scontro tra auto e pullman sull'Autostrada: muore una 68enne - Tragedia in autostrada ieri sera intorno alla mezzanotte nel tratto compreso tra Anagni direzione sud. Tre i mezzi coinvolti: un tir un pullman ed una ... 🔗msn.com