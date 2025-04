Rischio di nuova chiusura sulla Circum Baiano Napoli Nappi Lega chiede chiarezza sulla gestione di Eav

nuova chiusura per la linea Baiano-Napoli della Circum, a causa delle scelte scellerate di Eav. Per fare piena luce sull’ennesimo episodio della gestione disastrosa di Ente autonomo Volturno, presenteremo apposita. Avellinotoday.it - Rischio di nuova chiusura sulla Circum Baiano-Napoli: Nappi (Lega) chiede chiarezza sulla gestione di Eav Leggi su Avellinotoday.it “È inconcepibile che dopo il prolungato stop dello scorso anno, si rischi unaper la lineadella, a causa delle scelte scellerate di Eav. Per fare piena luce sull’ennesimo episodio delladisastrosa di Ente autonomo Volturno, presenteremo apposita.

