Iran gigantesca esplosione in un porto sullo stretto di Hormuz

gigantesca esplosione a Shahid Rajai, il più grande porto commerciale Iraniano situato nella provincia di Hormozgan sullo stretto di Hormuz, a più di 1.000 chilometri a sud di Teheran, Iran. Diversi container sono esplosi, ferendo almeno 516 persone, secondo una stima provvisoria delle autorità Iraniane.Lo stesso porto, stando a quanto riporta il quotidiano israeliano Haaretz nella sua edizione online, era stato oggetto secondo Teheran di un cyberattacco da parte di Israele nel 2020. Quotidiano.net - Iran, gigantesca esplosione in un porto sullo stretto di Hormuz Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 apr. (askanews) - Una densa colonna di fumo nero si è levata nel cielo a seguito di unaa Shahid Rajai, il più grandecommercialeiano situato nella provincia di Hormozgandi, a più di 1.000 chilometri a sud di Teheran,. Diversi container sono esplosi, ferendo almeno 516 persone, secondo una stima provvisoria delle autoritàiane.Lo stesso, stando a quanto riporta il quotidiano israeliano Haaretz nella sua edizione online, era stato oggetto secondo Teheran di un cyberattacco da parte di Israele nel 2020.

Esplosione nel porto di Rajaishahr in Iran: distrutto edificio amministrativo, diversi feriti - Una forte esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nell'Iran meridionale, che ha distrutto un edificio amministrativo. Lo riferisce la televisione di si Stato. Secondo il direttore del dipartimento di gestione delle crisi di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, la causa dell'esplosione non è ancora chiara. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, un serbatorio di carburante è esploso a nord del molo del porto di Rajaishahr.

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, un intero edificio è stato distrutto.

Iran: grande esplosione in città portuale di Bandar Abbas - Teheran (Iran), 26 apr. (LaPresse/AP) – Una grande esplosione e un incendio hanno colpito oggi la città portuale iraniana di Bandar Abbas. Lo riportano i media statali. Non è chiaro se la deflagrazione nel porto di Rajaei, uno degli scali marittimi della Repubblica islamica, abbia provocato vittime né se ne conoscono le cause.

