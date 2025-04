Rapina violenta in Montagnola ai danni di una coppia di bolognesi lui 50 anni trasportato in ospedale

Rapina violenta la scorsa notte nel parco della Montagnola. E questa volta, a rimanere a terra è stata una coppia di bolognesi, lui 50 anni, lei 45, avvicinati nel parco situato in fondo a via Indipendenza.L'aggressione è avvenuta poco dopo mezzanotte quando un gruppetto di ragazzi, due uomini e una donna, hanno avvicinato la coppia in maniera molesta. A questo punto lui, intuendo probabilmente le cattive intenzioni, ha cercato di allontanarli. Ed è stato in quel momento che sono saltate fuori le bottiglie usate per colpirlo, gettarlo a terra e infine Rapinarlo.L'allarme è scattato immediatamente e gli uomini della polizia interventi a sirene spiegate, hanno fatto scattare la caccia ai tre pericolosi Rapinatori. Ma dei tre che sono fuggiti con il cellulare e il portafogli dell'uomo non vi erano più tracce.

