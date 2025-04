Vieira chiaro Genoa tu non devi mollare Con Fabregas ci siamo conosciuti così ed è successo questo

Vieira, allenatore del Genoa, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Como In vista della gara contro il Como, l’allenatore Genoa Vieira ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa. MESSAGGIO – «Il messaggio è stato chiaro. Noi abbiamo tanto da giocarci, le prossime partite sono importanti per me e per . Calcionews24.com - Vieira chiaro: «Genoa, tu non devi mollare! Con Fabregas ci siamo conosciuti così ed è successo questo» Leggi su Calcionews24.com , allenatore del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Como In vista della gara contro il Como, l’allenatoreha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa. MESSAGGIO – «Il messaggio è stato. Noi abbiamo tanto da giocarci, le prossime partite sono importanti per me e per .

