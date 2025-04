Calciomercato Juve scende in campo Elkann vuole quel calciatore al centro del progetto Svelata la posizione della proprietà

Calciomercato Juve, scende in campo Elkann: Yildiz blindato direttamente dalla proprietà. Tutti gli aggiornamentiIl Corriere dello Sport ha fornito un aggiornamento sul futuro di Kenan Yildiz, che domani contro il Monza dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. Il numero 10 bianconero vede solo la Juve nel suo futuro, ma è noto che i top club della Premier League sono sulle sue tracce. Il suo agente, Jorge Mendes, sta seguendo il dossier, ma per il gioiello turco scende in campo anche John Elkann: l'AD di Exor lo vuole a tutti i costi al centro della Juve che verrà. Yildiz non si tocca.

Calciomercato Lecce, dalla Juve l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione - Calciomercato Lecce, è Adzic l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione Messosi in mostra con la Next Gen, squadra con cui ha collezionato 9 presenze condite da 4 gol e 2 assist, Vasilije Adzic ha attirato le attenzioni del Lecce. Il talento classe 2006 del Montenegro è infatti al centro dei progetti […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Juve, Ottolini (ds Genoa): «Osservatori bianconeri per Miretti e Frendrup? Vi dico come stanno le cose» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Ottolini risponde su Miretti e Frendrup: le dichiarazioni del direttore sportivo del Genoa Ai microfoni di DAZN, il ds del Genoa Ottolini ha risposto anche su Miretti e Frendrup. Il primo è ancora di proprietà dei bianconeri, mentre il secondo è accostato al calciomercato Juve. OTTOLINI – «Ci saranno osservatori della Juve per Miretti e Frendrup? Al momento siamo concentrati sulle partite. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, i bianconeri mettono gli occhi su quel parametro zero: può sostituire Kenan Yildiz in vista dell’estate! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell’estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L’inglese è l’obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore soprattutto per in vista di una cessione di Kenan Yildiz in estate. 🔗juventusnews24.com

Tuttosport - Juventus, scatto Retegui per l'attacco: la situazione e le possibili alternative - La situazione di Vlahovic e Kolo Muani La Juventus ha un attacco da rifare. Non lo si scopre oggi, ma se ne è avuta la conferma di recente, in un periodo in cui né Dusan Vlahovic né Randal Kolo Muani ... 🔗informazione.it

Juventus, forse il problema non è chi allena ma chi scende in campo - I cambi di gestione tecnica attuati dalla Juventus sono serviti per placare la piazza ma non per risolvere i problemi ... 🔗it.blastingnews.com

Juventus scende in campo con AVIS: l’iniziativa del club bianconero. Info e dettagli comunicati dalla società - Juventus in campo con AVIS. Di seguito i dettagli dell’iniziativa in occasione di Juve–Lecce. COMUNICATO – «In occasione di Juventus-Lecce, sabato 12 aprile, AVIS e Juventus scendono in campo per ... 🔗juventusnews24.com