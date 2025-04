A Treviso una panchina in piazza durante il corteo del 25 aprile il gesto contro il sindaco Gentilini morto

Gentilini, da sindaco leghista di Treviso, aveva fatto rimuovere più di 25 anni fa le panchine dai giardini della stazione, per impedire che extracomunitari e barboni potessero sdraiarvisi. Il giorno dopo la scomparsa del primo cittadino, all'età di 95 anni, durante un corteo organizzato in occasione del 25 aprile, simbolicamente, una panchina di colore verde è stata portata nel cuore della città, in piazza dei Signori, ed esibita di fronte al palazzo della Prefettura. "Non possiamo dimenticare le affermazioni razziste, omofobe e fasciste fatte nel corso degli anni da Gentilini. – ha detto un portavoce del centro sociale Django – E non dimentichiamo la nomea che ha regalato a Treviso come città razzista e omofoba. La panchina è un punto di incontro e di accoglienza, per questo la portiamo in piazza, per dimostrare che la città di Treviso è radicalmente diversa da quella che lui voleva costruire e che ci ha lasciato".

In piazza del donatore arriva la panchina rossa della solidarietà - L’assessorato alle politiche sociali e alle pari opportunità del Comune di Pordenone, su richiesta dell’AVIS Comunale di Pordenone, ha fatto verniciare, di un acceso colore rosso, la panchina ubicata davanti al famoso Murale del Donatore, collocato nell’omonima piazzetta. La sua posizione davanti... 🔗pordenonetoday.it

Panchina lasciata in piazza, Conte indignato: «Episodio da dimenticare, volgare e grottesco» - Il gesto della panchina lasciata in piazza dei Signori durante la manifestazione di Django nella serata del 25 aprile non è andato giù all'intero centrodestra trevigiano e anche il sindaco Mario Conte lo ha censurato. A meno di un anno dal possibile rinnovo della convenzione che concede... 🔗trevisotoday.it

Alla Questura di Lodi una panchina rossa contro la violenza di genere realizzata dagli studenti del liceo Piazza - Lodi, 8 marzo 2025 – Associazione Alaus, scuola e polizia di Stato unite per dare un segnale forte contro la violenza verso le donne. In occasione dell'otto marzo, in Questura è stata inaugurata una panchina rossa particolare. Una creazione realizzata dagli studenti del liceo artistico Piazza di Lodi (seguiti, tra gli altri, dall’insegnante Alice Vergnaghi). Il taglio del nastro è avvenuto sotto l'egida dell'omonimo progetto "Stati generali della donne". 🔗ilgiorno.it

Treviso, alla manifestazione per il 25 Aprile panchina «anti Gentilini»: «Contro le sue politiche di isolamento» - La panchina portata in centro durante il corteo organizzato dal centro sociale Django: «Il 25 aprile deve essere divisivo» ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it

Django contro Gentilini nel corteo del 25 aprile, la panchina-simbolo portata a sfregio in Piazza dei Signori: FdI chiede lo sgombero - TREVISO - Il corteo per il 25 aprile, indetto dai centri sociali e dalla sinistra, si è trasformato in un omaggio polemico a Gentilini con la panchina-simbolo portata fino in piazza ... 🔗ilgazzettino.it