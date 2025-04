Finché accetteremo che i nostri figli abitino su Internet e che i loro insegnanti siano a mala pena tollerati la battaglia è persa L’appello di Luca Ricolfi

Finché accetteremo che i nostri figli abitino su Internet e che i loro insegnanti siano a mala pena tollerati, la battaglia è persa”. L’appello di Luca Ricolfi . Leggi su Orizzontescuola.it Recenti fatti di cronaca e serie tv come Adolescence hanno riacceso i riflettori sul disagio giovanile, portando psicologi ed educatori a interrogarsi sulle cause.L'articolo “che isue che i, la”.di

AI, minori e rischi digitali: chi protegge i nostri figli? - I nostri figli parlano con un’intelligenza artificiale… e noi non ne sapevamo nulla. Ma quanto può influenzarli una conversazione con un chatbot? E quali sono i rischi di questi strumenti, soprattutto quando un’AI diventa il loro confidente?In questo episodio di Dirottare il Futuro, analizziamo i nuovi obblighi introdotti dal Digital Services Act per proteggere i minori online e la domanda più importante resta: chi ha davvero la responsabilità di proteggerli? Spoiler: noi. 🔗panorama.it

“Vietare i social agli under 15 rappresenta un passo importante per la sicurezza e la salute dei nostri figli”. INTERVISTA alla senatrice Mennuni (Fratelli d’Italia) - Social network, internet e cellulari. Rappresentano dei chiarissimi simboli della nostra epoca. Simboli di innovazione e modernità. Ma per bambini e ragazzi possono rappresentare anche molto altro: disturbi cognitivi, acceleratori di ansia e panico, rete pericolosa dove si incontra spesso il cyberbullismo e in generale portatori di patologie varie. L'articolo “Vietare i social agli under 15 rappresenta un passo importante per la sicurezza e la salute dei nostri figli”. 🔗orizzontescuola.it

Schettini: “Giovani influenzati dai social. Scuola completamente disconnessa dai nostri figli” - In un video su You Tube e in un estratto sulla sua pagina Facebook, il noto docente e influencer Vincenzo Schettini, ha commentato la serie "Adolescence" spopolata in queste settimane su Netflix. L'articolo Schettini: “Giovani influenzati dai social. Scuola completamente disconnessa dai nostri figli” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

«Abbiamo lasciato i nostri figli di 7 e 9 anni da soli in hotel e siamo andati a cena fuori: non ce ne siamo pentiti» - Questo primo passo, dicono, li ha aiutati a capire quanto sia importante incoraggiare i figli ad essere indipendenti ... e avvertimenti per ridurre la nostra ansia e la loro». 🔗msn.com