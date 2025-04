Olivera centrale come con Bielsa Buongiorno non recupera Rafa Marin torna in panchina Sky

A Sky Sport approfondiscono la lotta scudetto tra Inter e Napoli. L'Inter ospita la Roma, gli azzurri di Conte il Torino di Vanoli. Conte pensa a mettere in campo un Napoli inedito per questa partita con Raspadori dal primo minuto. Le ultime da Castel Volturno fornita dall'inviato Sky Massimo Ugolini.Leggi anche: Napoli, favorito il 4-4-2 contro il Torino con Olivera accanto a Rrahmani (Di Marzio)Napoli schierato con Olivera centrale, Spinazzola terzino, McTominay esterno e Raspadori seconda puntaUgolini:«torna Raspadori dal primo minuto in un 4-4-2? 4-4-2 o 3-5-2 non cambia molto. Molto cambierà dal punto di vista dell'impostazione. Più di una possibilità, quasi una certezza la presenza di Raspadori.

