LIVE Italia Finlandia 2 0 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA due punti per gli azzurri nel primo end

DIRETTA LIVE14:26 Errore di Mosaner, che boccia solo parzialmente la stone finlandese, diventano tre i punti per gli avversari.14:26 Hit and roll di Sipila, end delicato con due punti provvisori per i finnici.14:22 Due stone per squadra dentro la casa al momento.14:21 Immonen si appoggia alla stone di Constantini.14:20 Constantini decide subito di andare al centro della casa.14:19 Adesso la Finlandia passerà di mano e avrà a disposizione l’ultima stone.14:18 Constantini non sbaglia, l’Italia inizia il suo Mondiale con due punti!14:16 Errore clamoroso di Immonen, che ha colpito la propria guardia. Adesso Constantini ha tutto lo spazio per marcare due punti.14:15 Mosaner boccia nuovamente tutto, adesso il punto è azzurro, si potrebbe andare verso una mano nulla. Oasport.it - LIVE Italia-Finlandia 2-0, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: due punti per gli azzurri nel primo end! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:26 Errore di Mosaner, che boccia solo parzialmente la stone finlandese, diventano tre iper gli avversari.14:26 Hit and roll di Sipila, end delicato con dueprovvisori per i finnici.14:22 Due stone per squadra dentro la casa al momento.14:21 Immonen si appoggia alla stone di Constantini.14:20 Constantini decide subito di andare al centro della casa.14:19 Adesso lapasserà di mano e avrà a disposizione l’ultima stone.14:18 Constantini non sbaglia, l’inizia il suo Mondiale con due!14:16 Errore clamoroso di Immonen, che ha colpito la propria guardia. Adesso Constantini ha tutto lo spazio per marcare due.14:15 Mosaner boccia nuovamente tutto, adesso il punto è azzurro, si potrebbe andare verso una mano nulla.

LIVE Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: azzurri per assicurarsi i playoff - Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026, Italia già quasi certa dei playoff, sfida che serve soprattutto per il morale. Per l'EURO 2026 di Futsal, al momento sono due le certezze nella qualificazione del Gruppo 2. La Bielorussia è matematicamente prima e qualificata, mentre l'Italia è seconda e tale resterà a prescindere dal risultato con la Finlandia.

LIVE Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: tra poco il via della partita! - 19.35 Buonasera e benvenuti al match di calcio a 5 tra Italia e Finlandia valevole per le qualificazioni Europei del 2026.

LIVE Italia-Finlandia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: il ritorno di Constantini e Mosaner! - Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, match valido per la prima giornata dei Mondiali di curling misto 2025. Dopo due rassegne iridate parecchio deludenti per i colori azzurri con le compagini maschile e femminile, l'Italia proverà a recitare un ruolo da assoluta protagonista nella prova a coppie. L'Italia sarà rappresentata dai Campioni olimpici di Pechino 2022, che tornano in gara insieme dopo oltre tre anni: dopo i Giochi Olimpici Stefania Constantini ha infatti rappresentato l'Italia prima con ...

LIVE Italia-Finlandia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini e Mosaner tornano insieme dopo oltre 3 anni! - Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, match valido per la ...

LIVE Italia-Finlandia 4-3, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: vittoria per gli azzurri, Rosseti firma una tripletta! - 21.58 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 21.57 Vittoria per l'Italia che ribalta una ...