Treno investe e uccide ragazza di 17 anni a Milano

ragazza di origine filippina di 17 anni è morta all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita, ieri sera, alla stazione milanese di Greco-Pirelli dal Treno regionale Trenord '25081' proveniente da Chiasso e diretto alla stazione di Porta Garibaldi. Secondo quanto si è appreso, la giovane stava attraversando i binari in monopattino assieme ai genitori quando il Treno l'ha travolta. L'investimento si è verificato alle 22.15. Quotidiano.net - Treno investe e uccide ragazza di 17 anni a Milano Leggi su Quotidiano.net Unadi origine filippina di 17è morta all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita, ieri sera, alla stazione milanese di Greco-Pirelli dalregionalerd '25081' proveniente da Chiasso e diretto alla stazione di Porta Garibaldi. Secondo quanto si è appreso, la giovane stava attraversando i binari in monopattino assieme ai genitori quando ill'ha travolta. L'investimento si è verificato alle 22.15.

Su altri siti se ne discute

Tragedia sui binari, treno investe e uccide un uomo: ritardi sulla linea Roma -Pisa oltre 110 minuti - Non solo Alta Velocità: disagi anche sulla Roma-Pisa. In questo caso, però, le verifiche non sono state tecniche, ma affidate all'Autorità Giudiziaria: un uomo è stato investito dal treno.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Treno investe e uccide 40enne, disagi sulla linea Lecce-Bari: ritardi e cancellazioni - Una persona, di circa 40 anni, è morta dopo essere stata investita intorno alle sei del mattino di oggi da un treno che viaggiava sulla linea Bari-Lecce, nella tratta compresa tra Monopoli e Fasano: disagi con ritardi e cancellazioni su tutta la linea.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Investe e uccide un 18enne: chiesto il rinvio a giudizio - La Procura di Napoli Nord ha chiesto il rinvio a giudizio per il 19enne di Marano, Aurelio Taglialatela, accusato dell'omicidio volontario del 18enne Corrado Finale e del tentato omicidio di un coetaneo che era in compagnia della vittima. Il fatto risale al 15 settembre 2024, quando Taglialatela... 🔗napolitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Treno investe e uccide ragazza di 17 anni a Milano; Treno investe e uccide ragazza di 17 anni a Milano, ?stava attraversando i binari in monopattino assieme ai ge; Treno investe e uccide ragazza di 17 anni a Milano; Donna morta investita dal treno a Grottammare, ipotesi suicidio alla vigilia di Natale: aveva solo 28 anni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Treno investe e uccide ragazza di 17 anni a Milano, stava attraversando i binari in monopattino assieme ai genitori - Una ragazza di origine filippina di 17 anni è morta all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita, ieri sera, alla stazione ... 🔗msn.com

Milano, treno investe e uccide ragazza di 17 anni - La giovane stava attraversando i binari in monopattino assieme ai genitori quando un convoglio di Trenord l'ha travolta alla stazione milanese di Greco-Pirelli intorno alle 22.15 di ieri sera ... 🔗tg24.sky.it

Investe e uccide ragazza di 20 anni poi fugge: arrestato. Guidava ubriaco e con un piede ingessato - ha travolto la ragazza davanti agli occhi del fidanzato, trascinandola per circa 50 metri. La ragazza è morta poco dopo, all’ospedale Sant’Anna di Como dove è arrivata in codice rosso. 🔗msn.com