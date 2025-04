Tappeto di rifiuti in piazza delle Erbe spettacolo indecoroso la segnalazione di un lettore

spettacolo indecoroso nella serata del 25 aprile nel centro storico di Viterbo. Tappeto di rifiuti in piazza delle Erbe. Bicchieri e cartacce, presumibilmente contenuto di una busta rotta, proprio sulla soglia di corso Italia.M.G.Segnalazioni su WhatsappOra puoi inviarci foto. Viterbotoday.it - "Tappeto di rifiuti in piazza delle Erbe, spettacolo indecoroso": la segnalazione di un lettore Leggi su Viterbotoday.it nella serata del 25 aprile nel centro storico di Viterbo.diin. Bicchieri e cartacce, presumibilmente contenuto di una busta rotta, proprio sulla soglia di corso Italia.M.G.Segnalazioni su WhatsappOra puoi inviarci foto.

