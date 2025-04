Hamas pronti a liberare tutti gli ostaggi la mossa che spiazza Netanyahu

Hamas si dichiara pronta a un accordo con Israele che potrebbe mettere fine alla guerra nella Striscia di Gaza, proponendo alla controparte il rilascio di tutti gli ostaggi e una tregua di cinque anni. Ad annunciarlo un funzionario del gruppo palestinese, parlando in anonimato con l’Afp, mentre una delegazione di Hamas si trova al Cairo per colloqui con mediatori egiziani.Il funzionario di Hamas ha sottolineato la disponibilità dell’organizzazione palestinese a uno “scambio di prigionieri in un’unica fase e a una tregua di cinque anni”. La proposta segue il rifiuto, all’inizio del mese, di un’offerta israeliana giudicata “parziale” da Hamas, che chiede invece un accordo “completo” per fermare il conflitto. It.insideover.com - Hamas, “pronti a liberare tutti gli ostaggi”: la mossa che spiazza Netanyahu Leggi su It.insideover.com Nel giorno dei funerali di Papa Francesco, arriva una possibile svolta per la pace in Medio Oriente.si dichiara pronta a un accordo con Israele che potrebbe mettere fine alla guerra nella Striscia di Gaza, proponendo alla controparte il rilascio diglie una tregua di cinque anni. Ad annunciarlo un funzionario del gruppo palestinese, parlando in anonimato con l’Afp, mentre una delegazione disi trova al Cairo per colloqui con mediatori egiziani.Il funzionario diha sottolineato la disponibilità dell’organizzazione palestinese a uno “scambio di prigionieri in un’unica fase e a una tregua di cinque anni”. La proposta segue il rifiuto, all’inizio del mese, di un’offerta israeliana giudicata “parziale” da, che chiede invece un accordo “completo” per fermare il conflitto.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gaza, Netanyahu vuole riprendere la guerra e Hamas lo mette alle strette: “Pronti a liberare tutti gli ostaggi nella fase 2 del cessate il fuoco, se l’accordo salterà sarà colpa di Israele” - Davanti allo stallo nei negoziati per definire modalità e contenuti della fase 2 del cessate il fuoco a Gaza, Hamas prova a mettere pressione su Benjamin Netanyahu, che appare sempre più intenzionato a riprendere le ostilità. Il gruppo terroristico palestinese, ben consapevole delle proteste sempre più diffuse dei familiari degli ostaggi israeliani contro il governo di Tel Aviv, si è detto disponibile a rilasciare tutti i prigionieri rimasti esclusi dal primo step della fragile tregua. 🔗lanotiziagiornale.it

Israele, Hamas: “Pronti a liberare tutti gli ostaggi con unico scambio” - (Adnkronos) – Hamas afferma di essere pronto a liberare, in una sola volta, tutti i restanti ostaggi nelle sue mani durante la seconda fase dell'accordo con Israele per la tregua a Gaza. "Abbiamo informato i mediatori che Hamas è pronto a liberare tutti gli ostaggi in una volta durante la seconda fase dell'accordo, invece di […] 🔗periodicodaily.com

Gaza, Netanyahu vuole riprendere la guerra e Hamas lo mette alle strette: “Pronti a liberare tutti gli ostaggi nella fase 2 del cessate il fuoco, se l’accordo salterà sarà colpa di Israele” - Davanti allo stallo nei negoziati per definire modalità e contenuti della fase 2 del cessate il fuoco a Gaza, Hamas prova a mettere pressione su Benjamin Netanyahu, che appare sempre più intenzionato a riprendere le ostilità. Il gruppo terroristico palestinese, ben consapevole delle proteste sempre più diffuse dei familiari degli ostaggi israeliani contro il governo di Tel Aviv, si è detto disponibile a rilasciare tutti i prigionieri rimasti esclusi dal primo step della fragile tregua. 🔗lanotiziagiornale.it

Se ne parla anche su altri siti

Gaza, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra: Pronti a 5 anni di tregua; Guerra Israele Medio Oriente, Ue: azioni d'Israele a Gaza oltre limite di autodifesa; Gaza, Hamas: pronti a liberazione tutti ostaggi in fase 2 tregua; Hamas potrebbe consegnare all'Egitto i corpi di due ostaggi uccisi in cambio di 301 prigionieri - Media, Hamas potrebbe consegnare al Cairo i corpi di due ostaggi morti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gaza, media: “Hamas disposta a liberare tutti gli ostaggi e a 5 anni di tregua in cambio della fine della guerra” - Lo ha detto all’Afp un alto funzionario della milizia islamica, una cui delegazione è attesa al Cairo oggi per proseguire i negoziati ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Gaza, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra: “Pronti a 5 anni di tregua” - Hamas si dice pronto a liberare tutti gli ostaggi israeliani e a firmare una tregua di cinque anni in cambio della fine della guerra ... 🔗fanpage.it

Hamas propone una tregua di 5 anni, ostaggi tutti liberi e stop alla guerra - Gli attacchi israeliani continuano a mietere vittime Hamas, il movimento islamista che controlla Gaza, ha dichiarato la sua disponibilità a liberare tutti gli ostaggi ancora trattenuti in cambio di un ... 🔗informazione.it