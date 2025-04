Orario Juve Monza i bianconeri tornano all’Allianz Stadium quando si gioca il match della 34ª giornata di Serie A

Orario Juve Monza, quando si gioca il match di Serie A valido per la 34ª giornata. I bianconeri di scena allo Stadium. C'è una zona Champions da riconquistare per la Juventus in questo finale di campionato, dopo che i bianconeri sono caduti perdendo sul campo del Parma. La squadra di Tudor, nella giornata di domenica, tornerà allo Stadium per ospitare il Monza. Juve-Monza, match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/25, andrà in scena domenica 27 aprile alle ore 18:00, all'Allianz Stadium di Torino.

Juve Monza: dove vederla, orario e probabili formazioni - All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A Juve Monza: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Allianz Stadium di Torino si giocherà la gara valevole per la 34ª giornata di Serie A tra Juve Monza. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili […] 🔗calcionews24.com

