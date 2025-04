Il silenzio di San Pietro l’incontro impossibile

Due sedie rosse al centro della Basilica. Due uomini chini l'uno verso l'altro, come se cercassero di proteggere il fragile peso delle parole. In un momento che non era previsto da nessun protocollo, Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono parlati. Intorno, il marmo sacro di San Pietro, il cuore del cattolicesimo mondiale. Sopra di loro, il respiro millenario della Chiesa. Davanti a loro, la bara di un Papa che ha lottato per la pace, fino all'ultimo respiro. Francesco, il pontefice che ha rifiutato i muri e le guerre, che ha scelto i poveri, che ha invocato il dialogo anche quando sembrava impossibile. Un gesto inatteso, nel cuore del lutto. Eppure, proprio durante i suoi funerali, è accaduto un gesto che nessuno si aspettava. Un presidente americano rieletto e un presidente in guerra, seduti faccia a faccia, senza bandiere, senza eserciti, senza telecamere invadenti.

Migliaia di fedeli entrano in silenzio a San Pietro - È già lunghissima la fila dei fedeli all’interno di San Pietro per rendere omaggio al Papa defunto . L’accesso è unico per tutti dalla Porta Santa e la fila si snoda lungo la navata centrale. Il tempo di un rapido saluto al Pontefice e viene indicata l’uscita. E' una marea composta, in silenzio, si vedono bandiere di diversi paesi come quella del Brasile e dell’Argentina, religiosi e pellegrini.... 🔗feedpress.me

