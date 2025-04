Inter Inzaghi via senza titoli già scelto il sostituto

sostituto sembra essere già segnataSimone Inzaghi via dall’Inter al termine della stagione? È una ipotesi che sta prendendo piede dopo la debacle in Coppa Italia. Il sogno del Triplete è svanito, ma ora i nerazzurri rischiano di chiudere la stagione senza un titolo. Un risultato che porterebbe il tecnico piacentino a valutare davvero l’addio ad Appiano Gentile. Come sappiamo, alcune scelte della proprietà non sono piaciute all’allenatore. In estate l’ex Lazio aveva spinto per avere delle seconde linee formate da giocatori di esperienza. Questo non è stato possibile per la linea di Oaktree ed ora i risultati stanno dando ragione ad Inzaghi.Inter: Inzaghi via senza titoli, già scelto il sostituto (Lapresse) – calciomercato. Calciomercato.it - Inter: Inzaghi via senza titoli, già scelto il sostituto Leggi su Calciomercato.it Il futuro del tecnico piacentino potrebbe essere lontano dai colori nerazzurri. E la strada per ilsembra essere già segnataSimonevia dall’al termine della stagione? È una ipotesi che sta prendendo piede dopo la debacle in Coppa Italia. Il sogno del Triplete è svanito, ma ora i nerazzurri rischiano di chiudere la stagioneun titolo. Un risultato che porterebbe il tecnico piacentino a valutare davvero l’addio ad Appiano Gentile. Come sappiamo, alcune scelte della proprietà non sono piaciute all’allenatore. In estate l’ex Lazio aveva spinto per avere delle seconde linee formate da giocatori di esperienza. Questo non è stato possibile per la linea di Oaktree ed ora i risultati stanno dando ragione advia, giàil(Lapresse) – calciomercato.

