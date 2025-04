L Ucraina resiste operazioni difensive nella regione di Kursk

Ucraina in alcune aree della regione di Kursk continua. La situazione operativa è difficile, ma le nostre unità continuano a mantenere determinate posizioni e a svolgere i compiti assegnati, infliggendo al contempo danni al nemico con tutti i tipi di armi e con tattiche di difesa attiva.E' quanto afferma lo Stato maggiore ucraino, come riportano i media di Kiev, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la liberazione completa del Kursk dalle truppe ucraine. Quotidiano.net - L'Ucraina resiste: operazioni difensive nella regione di Kursk Leggi su Quotidiano.net L'operazione difensiva delle forze dell'in alcune aree delladicontinua. La situazione operativa è difficile, ma le nostre unità continuano a mantenere determinate posizioni e a svolgere i compiti assegnati, infliggendo al contempo danni al nemico con tutti i tipi di armi e con tattiche di difesa attiva.E' quanto afferma lo Stato maggiore ucraino, come riportano i media di Kiev, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la liberazione completa deldalle truppe ucraine.

Cosa riportano altre fonti

Una tigre bianca ha attaccato e ucciso un uomo allo zoo di Mariupol in Ucraina - L'uomo, un inserviente dello zoo, è stato attaccato mentre stava dando da mangiare alla tigre ed morto poco dopo a causa delle ferite. Le autorità russe, che controllano l'area, hanno aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ucraina-Russia, Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta - (Adnkronos) – La tregua tra Ucraina e Russia non decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l'analisi dell'Institute for the Study of War (Isw), think tank basato negli Stati Uniti che monitora il conflitto sin dalle fasi iniziali. I negoziati con gli Usa nel […] 🔗periodicodaily.com

Ucraina: Cnn, mediatore russo Dmitriev a Washington in settimana - Torino, 2 apr. (LaPresse) – Il mediatore russo Kirill Dmitriev dovrebbe visitare Washington questa settimana per incontrare l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, per colloqui volti a rafforzare le relazioni tra i due paesi mentre cercano di porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riferisce la Cnn, citando fonti. La sua visita segnerà la prima volta che un alto funzionario russo si reca a Washington per colloqui da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022. 🔗lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

L'Ucraina resiste: operazioni difensive nella regione di Kursk; Le operazioni segrete del Regno Unito in Ucraina; Vi racconto il gioco delle linee rosse nella guerra in Ucraina; RUSSIA-UCRAINA. Un mese dopo l’inizio dell’operazione Kursk. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, il rischio di un’offensiva russa su Kharkiv e Sumy. Così Putin può approfittare dello stallo negoziale - Torna l’ipotesi di una nuova operazione. La tregua di 30 ore sarebbe stata usata per rafforzare le posizioni e prepararsi. Ma servono migliaia di soldati ... 🔗msn.com

Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 25 aprile - Il presidente Usa: «La pace? Vogliamo fare presto e Mosca mi ascolterà». Gran Bretagna verso rinuncia all’invio di peacekeeper in Ucraina ... 🔗lastampa.it

Putin annuncia la tregua di un giorno per Pasqua: “La reazione ucraina mostrerà quanto vuole la pace” - Kiev e Washington si stanno avvicinando, ma la Russia continua ad attaccare in maniera decisa anche dopo la strage di Sumy ... 🔗ilfattoquotidiano.it