Cgia feste e ponti pesano su Pil 12 mld

Cgia di Mestre in base a dati Prometeia e Istat Nel 2025, il Pil sfiora i 2.244 mld di euro, poco più di 6 mld di reddito al giorno. Includendo anche bimbi e anziani l'importo pro capite giornaliero medio nazionale ammonta a 104 euro. Il contributo per abitante più alto è a Milano (184,9 euro);a livello regionale è primo il Trentino A.Adige(152,8 euro) Leggi su Servizitelevideo.rai.it 14.29 Rispetto al 2024 in Italia, quest'anno lavoriamo 2 giorni in meno e questo riduce il nostro Pil di 12 mld, la stessa cifra dei danni che potremmo subire dai dazi imposti da Trump. Così ladi Mestre in base a dati Prometeia e Istat Nel 2025, il Pil sfiora i 2.244 mld di euro, poco più di 6 mld di reddito al giorno. Includendo anche bimbi e anziani l'importo pro capite giornaliero medio nazionale ammonta a 104 euro. Il contributo per abitante più alto è a Milano (184,9 euro);a livello regionale è primo il Trentino A.Adige(152,8 euro)

