In Toscana i pescherecci suonano le sirene per dire addio a papa Francesco

sirene dei pescherecci della marineria Toscana sono state accese in simultanea per rendere omaggio a papa Francesco nel giorno dei suoi funerali in tutti i porti della regione, da Porto Santo Stefano a Viareggio. PRESSPHOTO Firenze, basilica di San Lorenzo. Maxi schermo permette ai fedeli di seguire le esequie di papa Bergoglio Giuseppe Cabras/New Press Photo Lo riferisce la Coldiretti Toscana sottolineando che l'iniziativa è stata fatta "per manifestare il cordoglio e il dolore di un settore a cui il Santo Padre ha sempre dimostrato profonda vicinanza riconoscendo nei pescatori italiani non solo il valore professionale, ma anche quello umano e ambientale”."Siete custodi del mare, esempio di solidarietà e visione per il futuro”, aveva detto papa Francesco il 23 novembre 2024 in un incontro coi pescatori italiani, a cui partecipò una delegazione della Toscana. Lanazione.it - In Toscana i pescherecci suonano le sirene per dire addio a papa Francesco Leggi su Lanazione.it Firenze, 26 aprile 2025 – Ledeidella marineriasono state accese in simultanea per rendere omaggio anel giorno dei suoi funerali in tutti i porti della regione, da Porto Santo Stefano a Viareggio. PRESSPHOTO Firenze, basilica di San Lorenzo. Maxi schermo permette ai fedeli di seguire le esequie diBergoglio Giuseppe Cabras/New Press Photo Lo riferisce la Colttisottolineando che l'iniziativa è stata fatta "per manifestare il cordoglio e il dolore di un settore a cui il Santo Padre ha sempre dimostrato profonda vicinanza riconoscendo nei pescatori italiani non solo il valore professionale, ma anche quello umano e ambientale”."Siete custodi del mare, esempio di solidarietà e visione per il futuro”, aveva dettoil 23 novembre 2024 in un incontro coi pescatori italiani, a cui partecipò una delegazione della

