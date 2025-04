La Juventus mette nel mirino Nuno Tavares per il dopo Cambiaso il riscatto della Lazio e il prezzo di saldo

Nuno Tavares,. Leggi su Calciomercato.com A volte i destini nel calcio si intrecciano senza preavviso, in quel confine sottile tra strategia e occasione. è il caso di,.

Se ne parla anche su altri siti

PIF Juve (Tuttosport), il fondo arabo mette nel mirino il club bianconero? La posizione di Elkann non lascia dubbi: ecco quale sarà il futuro della Juventus - di Redazione JuventusNews24PIF Juve (Tuttosport), il fondo arabo mette nel mirino il club bianconero? Tutti gli ultimi aggiornamenti e quello che accadrà in futuro PIF (Public Investment Fund). Ogni volta che viene pronunciato il fondo saudita si scatena una reazione a catena che porta a tanto rumore. Il fondo che ha acquistato il Newcastle e che aveva messo nel mirino anche il Milan, secondo quanto riportato da Tuttosport, vorrebbe espandersi. 🔗juventusnews24.com

TS – Tudor mette la Roma nel mirino: le ultime dalla Continassa - 2025-03-31 15:13:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Dopo una giornata di riposo la Juventus si è ritrovata alla Continassa per la ripresa degli allenamenti. I bianconeri sono tornati a lavorare agli ordini di Tudor che avrà a disposizione un’intera settimana per far assimilare ai calciatori i nuovi dettami tattici. In vista c’è una trasferta importante: a Roma, domenica 6 alle 20. 🔗justcalcio.com

Di Gregorio mette guantoni e piede sui tre punti di Como. Decisivo come Kolo Muani nella vittoria della Juventus: quei numeri lo confermano - di Carlo PranzoniDi Gregorio decisivo nella vittoria 2-1 della Juventus a Como. I numeri della gara giocata al Sinigaglia dal portiere bianconero Non c’è solo la doppietta di Kolo Muani nel 2-1 della Juventus a Como, che ha portato i bianconeri ad ottenere due vittorie consecutive in campionato per la prima volta da novembre. Fondamentali anche le parate di Michele Di Gregorio, che in più di un’occasione con i suoi interventi ha salvato il risultato, consentendo a Madama di ottenere tre punti sporchi e fondamentali per la rincorsa ad un posto in Champions. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

La Juventus mette nel mirino Nuno Tavares per il dopo Cambiaso: il riscatto della Lazio e il prezzo di saldo; Conte stipendio Tottenham, quanto guadagna il tecnico italiano agli Spurs; Juventus, colpo a sorpresa dal Belgio: interesse concreto e alternativa dalla Serie A; Juventus, Kolo Muani mette nel mirino l'Inter: Spero che il buon momento continui anche in futuro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La Juventus mette nel mirino Nuno Tavares per il dopo Cambiaso: il riscatto della Lazio e il prezzo di saldo - A volte i destini nel calcio si intrecciano senza preavviso, in quel confine sottile tra strategia e occasione. è il caso di Nuno Tavares, esterno portoghese dal. 🔗calciomercato.com

Juve, Moretto: 'I bianconeri hanno messo gli occhi addosso a Nuno Tavares' - Matteo Moretto parlando del Milan ha aggiunto: 'Jovic e il club si parleranno prima della fine della stagione' ... 🔗it.blastingnews.com

Nuno Tavares Juve: la posizione dei bianconeri per il terzino della Lazio. Qual è la possibile decisione in vista dell’estate - Nuno Tavares Juve: ecco la posizione del club bianconero per quanto riguarda il terzino della Lazio. La scelta in vista della prossima estate Non c’è solo De Cuyper nel mirino della Juve per rinforzar ... 🔗juventusnews24.com