Schianto mortale in autostrada Coinvolti auto bus e tir…

Schianto. In quella frazione di tempo che separa la normalità dall’irreparabile, una vita si è spezzata senza possibilità di ritorno.Tragedia nella notte sull’autostrada A1, all’altezza di Anagni in direzione Sud. Intorno alla mezzanotte, un violento scontro ha coinvolto un’automobile, un tir e un pullman, provocando la morte di una donna di 67 anni, residente a Frosinone.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava alla guida dell’unica vettura coinvolta nell’incidente. Thesocialpost.it - Schianto mortale in autostrada! Coinvolti auto, bus e tir… Leggi su Thesocialpost.it La notte era ancora densa e silenziosa, interrotta soltanto dal passaggio sporadico di qualche mezzo pesante e dalle luci fioche che scorrevano sull’asfalto. Un viaggio come tanti, tra chilometri di strada nera e fari che fendono l’oscurità, si è trasformato in tragedia nel giro di pochi istanti.Un urto improvviso, il fragore dei metalli che si piegano, le grida smorzate dal rumore assordante dello. In quella frazione di tempo che separa la normalità dall’irreparabile, una vita si è spezzata senza possibilità di ritorno.Tragedia nella notte sull’A1, all’altezza di Anagni in direzione Sud. Intorno alla mezzanotte, un violento scontro ha coinvolto un’mobile, un tir e un pullman, provocando la morte di una donna di 67 anni, residente a Frosinone.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava alla guida dell’unica vettura coinvolta nell’incidente.

