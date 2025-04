Puglianello aperte le iscrizioni alla Pro Loco Franco Pacelli

Puglianello informa che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il tesseramento 2025 alla Pro Loco “Franco Pacelli”.“Si tratta di un’opportunità per tutti i cittadini che vogliono contribuire attivamente alla valorizzazione del territorio, promuovendo eventi, cultura e tradizioni locali”, dichiara il consigliere comunale delegato ai rapporti con le associazioni, Arturo Lavorgna.Il costo della tessera è di €30. I moduli di adesione sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo del Comune.Il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione è fissato al 3 giugno 2025.“Invitiamo tutti i cittadini a prenderne parte, con spirito di appartenenza e collaborazione. Diventare soci della Pro Loco significa essere protagonisti del rilancio turistico, culturale e sociale della nostra comunità”, gli fa eco il sindaco, Francesco Maria RubanoL'articolo Puglianello, aperte le iscrizioni alla Pro Loco “Franco Pacelli” proviene da Anteprima24. Anteprima24.it - Puglianello, aperte le iscrizioni alla Pro Loco “Franco Pacelli” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune diinforma che sono ufficialmenteleper il tesseramento 2025Pro”.“Si tratta di un’opportunità per tutti i cittadini che vogliono contribuire attivamentevalorizzazione del territorio, promuovendo eventi, cultura e tradizioni locali”, dichiara il consigliere comunale delegato ai rapporti con le associazioni, Arturo Lavorgna.Il costo della tessera è di €30. I moduli di adesione sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo del Comune.Il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione è fissato al 3 giugno 2025.“Invitiamo tutti i cittadini a prenderne parte, con spirito di appartenenza e collaborazione. Diventare soci della Prosignifica essere protagonisti del rilancio turistico, culturale e sociale della nostra comunità”, gli fa eco il sindaco, Francesco Maria RubanoL'articololePro” proviene da Anteprima24.

