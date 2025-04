Dal limite tra incanto e disincanto ecco la seconda silloge del poeta Francesco Donato

poeta parla di se stesso, a se stesso o agli altri? Certamente, con i propri versi, un poeta vuole comunicare qualcosa, l’atto poetico è un atto creativo e fattuale che viene decodificato da chi l’accoglie. E nel panorama attuale italiano e reggino, Francesco Donato si rivela una voce poetica. Reggiotoday.it - "Dal limite", tra incanto e disincanto: ecco la seconda silloge del poeta Francesco Donato Leggi su Reggiotoday.it Ilparla di se stesso, a se stesso o agli altri? Certamente, con i propri versi, unvuole comunicare qualcosa, l’atto poetico è un atto creativo e fattuale che viene decodificato da chi l’accoglie. E nel panorama attuale italiano e reggino,si rivela una voce poetica.

Ne parlano su altre fonti

In Medio Oriente la pace non germoglierà per incanto. E l'Europa dovrebbe pensarci - A Beirut le istituzioni cecano di colmare un vuoto, il regime di Assad in Siria si.è sgretolato, in Turchia Erdogan ha incarcerato il suo principale rivale politico. E Benjamin Netanyahu ha ripreso a bombardare Gaza per il proprio tornaconto politico: la regione dietro l'angolo di casa si sta trasformando 🔗vanityfair.it

Sul limite alle intercettazioni la destra tira dritto - Omicidio, violenza sessuale, reati previsti dal Codice Rosso, truffa, corruzione e criminalità economica. Sono alcuni dei reati per i quali i magistrati dovranno limitare la durata delle intercettazioni a soli 45 giorni. Ieri alla Camera è ripreso infatti l’esame della proposta di legge ‘Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione’, già approvata dal Senato. Un testo – che lega le mani agli inquirenti – blindato dalla maggioranza, la quale ha bocciato tutti gli emendamenti delle opposizioni. 🔗lanotiziagiornale.it

Nuoto, Campionati Italiani 2025: i tempi limite di qualificazione ai Mondiali - Dal 13 al 17 aprile a Riccione i campionati italiani di nuoto saranno di grande interesse, in quanto in questa circostanza si stabilirà non soltanto il roster di atleti in grado di vincere il titolo nazionale, ma anche di conseguire il pass per i Mondiali di Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto 2025. La squadra sarà selezionata in base ai riscontri delle Finali A. Sono previste una tabella con un solo tempo-limite per la qualificazione sia a livello individuale (con un massimo di due atleti per gara) che di staffetta dove è prevista, oltre alla tabella del tempo-limite totale ... 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dal limite, tra incanto e disincanto: ecco la seconda silloge del poeta Francesco Donato; Ad Arona la mostra “Incanto e disincanto” regala una sorpresa ogni giorno. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Dal limite", tra incanto e disincanto: ecco la seconda silloge del poeta Francesco Donato - Chiosa Francesco Donato, poeta sì, ma anche musicista, bassista degli Ormasonöra, un progetto musicale attivo dal 2023 a Reggio Calabria, band che propone un energico hard rock cantato in italiano che ... 🔗reggiotoday.it