Nicolas Ronchini muore a 30 anni in moto sarebbe diventato padre tra poche settimane

Nicolas Ronchini, 30 anni, stava per diventare papà. Tra poche settimane lui e la compagna Ivonne avrebbero stretto tra le braccia il loro primo figlio. Ma il destino ha scelto diversamente, portandosi via Nicolas in un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 25 aprile.Il giovane viaggiava lungo la Statale 240, nella galleria Agnese tra Riva del Garda e Ledro, in sella alla sua amata moto. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo senza coinvolgere altri veicoli, finendo rovinosamente a terra. A pochi metri da lui c’era un amico del cuore, anche lui in moto, che ha assistito impotente alla scena.I soccorsi e il doloreSul posto sono intervenuti immediatamente ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e l’elisoccorso. Thesocialpost.it - Nicolas Ronchini muore a 30 anni in moto: sarebbe diventato padre tra poche settimane Leggi su Thesocialpost.it Un sogno spezzato nel modo più crudele., 30, stava per diventare papà. Tralui e la compagna Ivonne avrebbero stretto tra le braccia il loro primo figlio. Ma il destino ha scelto diversamente, portandosi viain un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 25 aprile.Il giovane viaggiava lungo la Statale 240, nella galleria Agnese tra Riva del Garda e Ledro, in sella alla sua amata. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo senza coinvolgere altri veicoli, finendo rovinosamente a terra. A pochi metri da lui c’era un amico del cuore, anche lui in, che ha assistito impotente alla scena.I soccorsi e il doloreSul posto sono intervenuti immediatamente ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e l’elisoccorso.

