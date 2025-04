Chi ho visto ridere al funerale di papa Francesco Da chi arrivano queste parole Fa tristezza

papa Francesco. Un evento storico, segnato non solo dalla commozione collettiva dei fedeli e dei rappresentanti istituzionali, ma anche dall'inevitabile intrecciarsi di voci e movimenti legati alla diplomazia internazionale. In un'atmosfera carica di emozione e riverenza, non sono mancate tuttavia le prime scintille di polemica interna, destinate a riaccendere i toni del dibattito politico italiano.A innescare il primo momento di tensione è stato Andrea Stroppa, noto per essere il referente italiano di Elon Musk e figura spesso provocatoria sui social. Attraverso un post su X, Stroppa ha lanciato una critica che ha subito attirato l'attenzione: "Sono alla messa esequiale per il Santo Padre e vedere ex ministri ridere e starnazzare nell'attesa fa molta tristezza", ha scritto, senza tuttavia fare nomi.

