Macerata Campania celebra 80 anniversario della liberazione ai Monumenti ai Caduti FOTO

della Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, l'amministrazione comunale di Macerata Campania, guidata dal sindaco Giovanni Battista Di Matteo, dopo diversi anni, ha dato la giusta attenzione al 25 aprile, in occasione dell'80 anniversario della liberazione.

Macerata Campania, giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo della Pace - Tempo di lettura: 2 minutiQuest’anno anche Macerata Campania celebrerà “La Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo della Pace”. Un evento che mira a coinvolgere e sensibilizzare l’intera comunità sui valori della pace, del rispetto e dell’inclusione. E a tal proposito l’Assessore allo Sport Pasquale Nacca e l’Amministrazione comunale hanno pensato di coinvolgere l’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per aiutare la ricerca. 🔗anteprima24.it

La Campania celebra il ragù napoletano durante la seconda domenica di novembre - Il consigliere Tommaso Pellegrino annuncia la Giornata del ragù napoletano in cui verrà celebratala pietanza. La Campania celebrerà il ragù, nel corso di una giornata celebrativa fissata alla seconda domenica di novembre per ricordare “una identità culturale e non solo una ricetta gastronomica”. Lo ha detto il consigliere regionale della Campania, Tommaso Pellegrino (Iv) che […] 🔗2anews.it

Anffas Campania celebra la ‘Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo’ - Tempo di lettura: 6 minuti“Non solo lancio di palloncini e facciate di palazzi colorate di blu”. Celebrare il 2 aprile, la Giornata Internazionale per promuovere la consapevolezza sulle persone autistiche ed i loro familiari, deve essere sempre piu’ un invito a sostenere le persone autistiche e le loro famiglie, a richiamare l’attenzione sui diritti delle persone autistiche e inviare un messaggio di speranza, inclusione, solidarietà e sostegno. 🔗anteprima24.it

Montecassiano celebra l’80° anniversario della liberazione con eventi e commemorazioni pubbliche - a Montecassiano, in provincia di Macerata, si celebrano l’80° anniversario della liberazione dal fascismo con eventi commemorativi, cortei e momenti di riflessione per coinvolgere la comunità e le nuo ... 🔗gaeta.it

Ottaviani celebra 80 anni di attività dell'azienda familiare - Ottaviani, storica azienda a conduzione familiare di Recanati (Macerata) e simbolo del Made in Italy, celebra gli 80 anni di attività industriale con un evento dedicato a Pisa, in Toscana. (ANSA) ... 🔗ansa.it