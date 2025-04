Solo lei… Funerali papa Francesco Melania Trump elegantissima ma così ha rotto il protocollo

papa Francesco ha visto una partecipazione solenne e rispettosa da parte delle principali figure istituzionali e mondane del panorama internazionale. La Santa Sede, in previsione dell’evento, aveva divulgato con largo anticipo un dress code rigoroso: abiti neri, sobrietà assoluta e gioielli ridotti al minimo. Indicazioni che, come ci si poteva aspettare, Melania Trump ha rispettato con grande attenzione, atterrando in Italia al fianco del marito Donald Trump, presente per rendere omaggio al pontefice scomparso.Se da un lato il presidente americano ha scelto un classico completo blu scuro con cravatta tono su tono, un look che ha richiamato quello sobrio del principe William, Melania Trump ha interpretato l’atmosfera di lutto con un rigore stilistico che conferma la sua attenzione ai protocolli. Leggi su Caffeinamagazine.it Il funerale diha visto una partecipazione solenne e rispettosa da parte delle principali figure istituzionali e mondane del panorama internazionale. La Santa Sede, in previsione dell’evento, aveva divulgato con largo anticipo un dress code rigoroso: abiti neri, sobrietà assoluta e gioielli ridotti al minimo. Indicazioni che, come ci si poteva aspettare,ha rispettato con grande attenzione, atterrando in Italia al fianco del marito Donald, presente per rendere omaggio al pontefice scomparso.Se da un lato il presidente americano ha scelto un classico completo blu scuro con cravatta tono su tono, un look che ha richiamato quello sobrio del principe William,ha interpretato l’atmosfera di lutto con un rigore stilistico che conferma la sua attenzione ai protocolli.

