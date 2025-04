Papa Francesco il mondo si inchina al suo messaggio di pace il Vangelo sfogliato dal vento

vento ha sfogliato le pagine del Vangelo poggiato sulla bara di Papa Francesco, proprio come avvenne vent’anni fa per Giovanni Paolo II. Una scena intensa che ha commosso le oltre 200mila persone radunate tra Piazza San Pietro e via della Conciliazione.Il corteo funebre ha portato il feretro fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, accolto da canti, applausi e un’incredibile partecipazione popolare. Sul sagrato della basilica mariana ad accogliere per l’ultimo saluto Francesco, un gruppo di poveri, migranti, transgender e detenuti.++#PapaFrancesco a #SantaMariaMaggiore++ Il feretro del #Papa portato a spalla dai sediari entra nella Basilica mariana nella quale, su sua richiesta, verrà sepolto.#26aprile #PopeFrancis #popefrancisdeath #PapaFrancisco #PapeFrancois #HolyFather #Pope #Vaticano. Notizieaudaci.it - Papa Francesco: il mondo si inchina al suo messaggio di pace, il Vangelo sfogliato dal vento Leggi su Notizieaudaci.it L’ultimo salutoUn lievehale pagine delpoggiato sulla bara di, proprio come avvenne vent’anni fa per Giovanni Paolo II. Una scena intensa che ha commosso le oltre 200mila persone radunate tra Piazza San Pietro e via della Conciliazione.Il corteo funebre ha portato il feretro fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, accolto da canti, applausi e un’incredibile partecipazione popolare. Sul sagrato della basilica mariana ad accogliere per l’ultimo saluto, un gruppo di poveri, migranti, transgender e detenuti.++#a #SantaMariaMaggiore++ Il feretro del #portato a spalla dai sediari entra nella Basilica mariana nella quale, su sua richiesta, verrà sepolto.#26aprile #PopeFrancis #popefrancisdeath #Francisco #PapeFrancois #HolyFather #Pope #Vaticano.

