Il Forlì campione affronta ultima trasferta del anno contro il San Marino Non esistono gare semplici

Forlì Calcio prova a concentrarsi sugli ultimi due impegni stagionali prima della successiva poule scudetto. I galletti privi del supporto dei propri tifosi a cui è stato imposto dal Prefetto di Rimini il divieto di. Forlitoday.it - Il Forlì campione affronta l'ultima trasferta dell'anno contro il San Marino: "Non esistono gare semplici" Leggi su Forlitoday.it Dopo la "sbornia" per la vittoria del campionato con due giornate di anticipo ilCalcio prova a concentrarsi sugli ultimi due impegni stagionali primaa successiva poule scudetto. I galletti privi del supporto dei propri tifosi a cui è stato imposto dal Prefetto di Rimini il divieto di.

Ne parlano su altre fonti

Calcio a 5, il Forlì affronta una difficile trasferta a Castel D'Arquato contro il Baraccaluga - Sabato pomeriggio, l'Oleodinamica Forlivese scenderà in campo per affrontare il Baraccaluga nella lunga trasferta di Castel D'Arquato, in provincia di Piacenza. La partita, che avrà inizio alle 16:00, si giocherà al Pala Arquato e sarà arbitrata dai signori Gabriele Cortese e Claudio De Girolamo... 🔗forlitoday.it

La moda social del momento: ci siamo divertiti a creare con l'intelligenza artificiale dipinti in stile Miyazaki di Forlì, ecco il risultato - Impazza in questi giorni sui social la moda della foto rielaborata a mo' di cartone animato. Attraverso infatti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolar modo di ChatGpt, è possibile riprodurre le immagini ispirandosi allo stile dello Studio Ghibli, il celebre studio di animazione... 🔗forlitoday.it

Forlì multato e tribuna chiusa per discriminazione etnica: squalifiche pesanti - Mano pesante del giudice sportivo sul Forlì dopo il match di domenica vinto 3-1, in dieci, col Tuttocuoio. La società è stata multata di 2.200 euro per "avere i propri sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e discriminatorie per motivi di etnia nei confronti dell’assistente all’arbitro – Abibakr Darwish, il guardalinee che si trovava sotto la tribuna – e, nel corso del secondo tempo, nascosto i palloni a disposizione generando perdita di tempo e un diffuso clima di nervosismo". 🔗sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lewis Hamilton lotta contro la generazione più giovane, affronta un problema irrisolvibile in Ferrari.; Serie A Softball: Italposa Forlì sfida le Thunders a Castelfranco Veneto; Tommaso: un campione da Formula 1; La Ferrari vince il Mondiale costruttori se... tutte le combinazioni. 🔗Su questo argomento da altre fonti