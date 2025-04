Marciapiede e asfalto in condizioni disastrose degrado a due passi da Porta Mesagne

Marciapiede e il manto stradale in via Cristofaro Colombo, a due passi da Porta Mesagne, uno dei simboli di Brindisi. Ormai non si contano le emergenze di questo tipo in città. Spero che ci sia un amministratore che prenda a cuore. Brindisireport.it - Marciapiede e asfalto in condizioni disastrose: degrado a due passi da Porta Mesagne Leggi su Brindisireport.it Con queste foto vorrei segnalare lo stato in cui si trovano ile il manto stradale in via Cristofaro Colombo, a dueda, uno dei simboli di Brindisi. Ormai non si contano le emergenze di questo tipo in città. Spero che ci sia un amministratore che prenda a cuore.

Su altri siti se ne discute

L'asfalto ormai non esiste più, l'allarme di un residente: "Strada in condizioni disastrate" - ANCONA - "Voglio segnalare lo stato di degrado e rischio del manto stradale. Nello specifico il tratto che è in foto è quello del cavalcavia tra via Conca e la diramazione asse sud e taglio del Barcaglione. Ribadisco che tutta la strada del Barcaglione è in condizioni disastrate". Così un... 🔗anconatoday.it

Studente travolto da un'auto mentre va a scuola, il 17enne vola sull'asfalto: è in gravi condizioni - JESI – Grave incidente questa mattina in via Fausto Coppi, nei pressi della rotatoria tra via Grecia e via XX Luglio. Un ragazzo di 17 anni è stato investito intorno alle 7:40 mentre attraversava la strada per recarsi a scuola. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava sulle... 🔗anconatoday.it

“Buche e asfalto dissestato, è un'emergenza”. I Bike Hotel insorgono contro le condizioni delle strade - “Le condizioni delle strade in Romagna e nelle Marche sono ormai un pericolo costante per ciclisti, sportivi e turisti. Buche profonde, tagli verticali, asfalto dissestato: un quadro critico che non solo compromette l’attrattività turistica del territorio, ma soprattutto mette a rischio la vita... 🔗riminitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marciapiede e asfalto in condizioni disastrose: degrado a due passi da Porta Mesagne :: Segnalazione a Brindisi; Invalido intrappolato in casa: «Tutta colpa del marciapiede»; Incidente mortale a Sant'Elia: carabinieri in Comune per acquisire documenti; VIDEO | Strade e marciapiedi shock a Foggia: inaccessibili per disabili, un pericolo per anziani e bambini. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Marciapiede e asfalto in condizioni disastrose: degrado a due passi da Porta Mesagne - Con queste foto vorrei segnalare lo stato in cui si trovano il marciapiede e il manto stradale in via Cristofaro Colombo, a due passi da Porta Mesagne, uno dei simboli di Brindisi. Ormai non si ... 🔗brindisireport.it

Imperia: marciapiede nel degrado, monta la protesta in via Don Minzoni. “Dissestato e reso impraticabile dai rovi”/Le immagini - Monta la protesta da parte dei residenti di Via Don Minzoni a Imperia per via delle condizioni di degrado in cui versa la strada. In una nota giunta alla nostra redazione, gli abitanti chiedono all’am ... 🔗imperiapost.it