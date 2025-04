Assenza di Kate Middleton ai funerali di Papa Francesco William rappresenta la Corona da solo

Kate Middleton non è andata con il marito al funerale di Papa Francesco a Roma?”. Questo è il quesito che ha animato i social mentre il mondo assisteva alle esequie del pontefice. A rappresentare la Corona britannica, infatti, c’è solo il principe William. Il primogenito di Re Carlo è giunto al sagrato di Piazza San Pietro, accompagnato da personalità come il primo ministro britannico Keir Starmer. Tra i reali presenti anche Felipe VI e Letizia di Spagna, ma non Kate.L’Assenza di Kate: speculazioni e reazioniLa notizia che William avrebbe partecipato da solo era già nota, ma molti hanno appreso dell’Assenza di Kate Middleton solo durante la diretta. Sui social, in tanti si sono interrogati sulle ragioni, ipotizzando scenari variegati. “È di nuovo malata e non lo dice a nessuno, oppure non si rende conto dell’importanza del suo ruolo. Thesocialpost.it - Assenza di Kate Middleton ai funerali di Papa Francesco: William rappresenta la Corona da solo Leggi su Thesocialpost.it “”Come mainon è andata con il marito al funerale dia Roma?”. Questo è il quesito che ha animato i social mentre il mondo assisteva alle esequie del pontefice. Are labritannica, infatti, c’èil principe. Il primogenito di Re Carlo è giunto al sagrato di Piazza San Pietro, accompagnato da personalità come il primo ministro britannico Keir Starmer. Tra i reali presenti anche Felipe VI e Letizia di Spagna, ma non.L’di: speculazioni e reazioniLa notizia cheavrebbe partecipato daera già nota, ma molti hanno appreso dell’didurante la diretta. Sui social, in tanti si sono interrogati sulle ragioni, ipotizzando scenari variegati. “È di nuovo malata e non lo dice a nessuno, oppure non si rende conto dell’importanza del suo ruolo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Kate Middleton, il vero motivo dell’assenza ai Bafta (c’entra una vacanza esclusiva) - Un appuntamento fisso per la coppia reale saltato: William e Kate non hanno partecipato ai Bafta Awards di quest’anno. In realtà la notizia è di qualche giorno fa, quando una nota di Palazzo l’ha reso ufficiale. Si parlava in realtà solamente dell’assenza del Principe William, ma è stato da subito chiaro che neanche Kate Middleton sarebbe stata presente. Se all’inizio non erano chiari i motivi dell’assenza dei due Principi, ora questi sono più chiari. 🔗dilei.it

Kate Middleton torna al Commonwealth Day Service dopo un anno di assenza - Kate Middleton si è unita al re e alla regina, al principe William e ad altri membri seniores della Famiglia Reale per la celebrazione annuale del Commonwealth. L'anno scorso era stata costretta a saltare l'evento per le cure di chemioterapia preventiva 🔗vanityfair.it

Kate Middleton e Re Carlo protagonisti al Commonwealth Day dopo due anni di assenza - La Principessa del Galles è stata oggi la figura di spicco all’Abbazia di Westminster, dove insieme al Re ha preso parte al Commonwealth Day Service annuale, segnando il loro ritorno all’evento dopo due anni di assenza. Lo scorso anno, sia Carlo III che Kate Middleton erano stati costretti a rinunciare alla celebrazione a causa delle cure per i rispettivi tumori. Quest’anno, però, il sovrano ha guidato un nutrito gruppo di membri della famiglia reale, tra cui la Regina Camilla, il Principe William, la Principessa Anna e il Duca e la Duchessa di Gloucester. 🔗panorama.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

William da solo ai funerali di Papa Francesco: il vero motivo dell'assenza di Kate Middleton; William sarà al funerale di Papa Francesco (senza Kate): ecco perché re Carlo ha scelto di non partecipare, il; Kate Middleton, perché non accompagna William ai funerali del Papa; Cosa c'è dietro l'assenza di William e Kate Middleton alla messa di Pasqua a Windsor?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

William da solo ai funerali di Papa Francesco: il vero motivo dell'assenza di Kate Middleton - L'erede al trono è a Roma in rappresentanza di Re Carlo ma senza la moglie, che è rimasta a casa con i tre figli George, Charlotte e Louis ... 🔗corrieredellosport.it

Kate Middleton, perché non accompagna William ai funerali del Papa - Kate Middleton resta a casa coi figli, mentre William va ai funerali di Papa Francesco in rappresentanza di Re Carlo. Questo è il motivo. 🔗dilei.it

Funerali Papa Francesco, tutti hanno notato la loro assenza: da Kate Middleton a Putin, i motivi - La morte del Pontefice ha portato a Roma la maggior parte dei leader mondiali. Ma qualcuno ha deciso di non venire nella Capitale Come spesso succede quando muore il Papa, il Vaticano invita tutti i l ... 🔗abruzzo.cityrumors.it