Piantedosi Il sistema sicurezza ha funzionato Da domani Santa Maria Maggiore come San Pietro

Maggiore tutela per la Basilica che ospita la tomba di Papa Francesco Repubblica.it - Piantedosi: “Il sistema sicurezza ha funzionato. Da domani Santa Maria Maggiore come San Pietro” Leggi su Repubblica.it Il ministro dell’Interno con i vertici delle forze dell’ordine nella sala gestione Grandi eventi della questura di Roma annuncia unatutela per la Basilica che ospita la tomba di Papa Francesco

Cosa riportano altre fonti

Piantedosi: In Dl Sicurezza previste bodycam per agenti, molto attese - (Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2025 "Nel Dl sicurezza prevediamo bodycam per il personale delle forze di polizia, uno strumento molto atteso e molto richiesto dal personale delle forze di polizia. Lo sottolineo, perché è una vocazione alla trasparenza, per documentare in trasparenza situazioni più critiche dei loro interventi". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. 🔗iltempo.it

Decreto sicurezza, Piantedosi: «Body cam per i poliziotti? Le hanno chieste loro». Nordio e l’aggravante sulle truffe agli anziani - Un provvedimento «corposo», articolato in 34 articoli e «non di facile lettura». Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha descritto il decreto legge sulla sicurezza, approvato oggi dal Consiglio dei ministri. «È un quadro normativo molto ampio, ma respingiamo l’idea che sia un provvedimento di stampo securitario – sulla stessa linea il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi che, sfogliando freneticamente le pagine del documento come un azzeccagarbugli chiarisce – Il nostro obiettivo è tutelare le persone più deboli e fragili». 🔗open.online

Indagine della Procura di Palermo rivela debolezza nel sistema penitenziario di alta sicurezza - "Da questa straordinaria indagine della Procura di Palermo viene fuori un dato allarmante: l'estrema debolezza del circuito penitenziario di alta sicurezza che dovrebbe contenere la pericolosità dei mafiosi che non sono al 41 bis. L'inchiesta di Palermo mostra chiaramente, confermando quanto emerso in altri contesti investigativi, che il sistema di alta sicurezza è assoggettato al dominio della criminalità". 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Funerali di Papa Francesco, Piantedosi: Abbiamo dato una bella immagine del sistema italiano; Il ministro dell'Interno a Bergamo all'Accademia della Guardia di Finanza; Matteo Piantedosi sulle 'key box' per i turisti: «Usate per eludere la norma, modello da superare»; DECRETO PIANTEDOSI, FIPE: “ADDOSSATE RESPONSABILITÀ CHE NON COMPETONO AI PUBBLICI ESERCIZI. NOI MAI COINVOLTI”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Piantedosi: “Il sistema sicurezza ha funzionato. Da domani Santa Maria Maggiore come San Pietro” - Il ministro dell’Interno con i vertici delle forze dell’ordine nella sala gestione Grandi eventi della questura di Roma annuncia una maggiore tutela per la ... 🔗repubblica.it

L'imponente piano di sicurezza, Piantedosi: «Pagina storica». Il questore di Roma: «Tutto è andato estremamente bene» - «È una pagina storica per la sicurezza. Per la grandezza dell'evento abbiamo avuto tutti i grandi del mondo in giornate molto complesse». Sono le parole del ... 🔗ilmessaggero.it

Piantedosi “Piano di sicurezza funzionante, numeri mai avuti prima” - Le parole del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenuto sui numeri della sicurezza nel giorno dei funerali di Papa Francesco ... 🔗msn.com