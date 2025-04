Vomero lente d ingrandimento sulla movida parcheggiatore in manette e locali multati per gravi irregolarità

Continuano i controlli della polizia nelle zone della movida. Ieri sera, gli agenti dei commissariati Vomero, Poggioreale e San Paolo, insieme a guardia di finanza, polizia locale, Ispettorato del lavoro e Asl Napoli 1 Centro, hanno effettuato verifiche tra San Martino, via Giordano, via Falcone.

Napoli, Vomero: Movida nella lente dei controlli, arrestato un pusher e denunciate quattro persone - Napoli: il pusher aveva la droga nascosta negli slip. tra i denunicati un 17enne e un 20enne armati di coltello Controlli straordinari dei Carabinieri nella movida a Napoli dei quartieri Vomero e San Carlo Arena. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli Arrestato un 31enne napoletano, sorpreso in possesso di diverse dosi di cocaina pronte per la cessione e di materiale per il confezionamento. 🔗puntomagazine.it

