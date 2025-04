Violenta aggressione al interno di un panificio dipendente finisce in ospedale

Violenta aggressione si è verificata la scorsa notte (sabato 26 aprile) all'interno di un panificio di Torchiarolo. Un 39enne del posto, dipendente dell'attività, è stato colpito con un oggetto metallico alla testa. L'uomo, trasportato presso l'ospedale Perrino di Brindisi, in.

