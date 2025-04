Il terremoto è volere di Dio come la morte di Papa Francesco ha riunito il mondo per invocare la pace

Parafrasando "Gomorra – La serie", si dice che "il terremoto è volere di Dio", un'espressione carica di fatalismo ma anche di profonda fede nella volontà divina. Non si tratta solo di vedere la distruzione come un castigo o un avvertimento, ma anche di riconoscere che, attraverso eventi sconvolgenti, Dio può parlare agli uomini, scuotere le loro coscienze, spingerli a cambiare.Così, in questi giorni segnati dal lutto per la morte di Papa Francesco, alcuni leggono la coincidenza di eventi globali come un vero e proprio "terremoto spirituale": una scossa mandata dall'alto per richiamare l'umanità al suo destino di pace.I funerali del Santo Padre si trasformano in qualcosa che va oltre l'addio a una grande figura religiosa. Piazza San Pietro, gremita di leader politici, religiosi e semplici fedeli provenienti da ogni parte del mondo, diventa il crocevia di una nuova speranza.

