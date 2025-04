Ucraina Zelensky bene incontro con Trump può essere storico

Roma, 26 apr. (askanews) – "Buon incontro. Abbiamo avuto tempo di discutere molto a quattr'occhi. Ci auguriamo che tutto quanto detto abbia un risultato". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando la foto del faccia a faccia con il presidente americano Donald Trump in San Pietro, poco prima dei funerali di papa Francesco. Scrive ancora Zelensky: "Proteggere la vita della nostra gente. Un cessate il fuoco completo e incondizionato. Una pace affidabile e duratura che impedisca il ripetersi della guerra. Un incontro altamente simbolico che potrebbe diventare storico se si raggiungessero risultati congiunti. Grazie, presidente Donald Trump!". L'articolo Ucraina, Zelensky: bene incontro con Trump, può essere storico proviene da Ildenaro.it.

