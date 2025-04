Juventus Next Gen o Juventus Women cambia lo stadio L’annuncio da Biella dopo la promozione della Biellese Tutti i dettagli

Juventus Next Gen o Juventus Women, cambia lo stadio? La promozione della Biellese cambia tutto: L’annuncioLa Biellese, dopo la promozione in Serie D, punta a tornare a disputare le proprie gare casalinghe nello stadio cittadino, il La Marmora-Pozzo di Biella che ospita attualmente Juventus Next Gen e Juventus Women. Questo L’annuncio di Claudio Porta, direttore operativo della Biellese.Biella – «È il minimo poter festeggiare questo traguardo, questa vittoria del campionato che ci permetterà di disputare un campionato di Serie D nello stadio più bello del mondo, quello di casa nostra. Ed è proprio qui che, nella prossima stagione, la Biellese giocherà le sue partite casalinghe: nello stadio che ci appartiene, che ci rappresenta e che merita di tornare ad ospitare il grande calcio che sogniamo». Juventusnews24.com - Juventus Next Gen o Juventus Women, cambia lo stadio? L’annuncio da Biella dopo la promozione della Biellese. Tutti i dettagli Leggi su Juventusnews24.com Gen olo? Latutto:Lalain Serie D, punta a tornare a disputare le proprie gare casalinghe nellocittadino, il La Marmora-Pozzo diche ospita attualmenteGen e. Questodi Claudio Porta, direttore operativo– «È il minimo poter festeggiare questo traguardo, questa vittoria del campionato che ci permetterà di disputare un campionato di Serie D nellopiù bello del mondo, quello di casa nostra. Ed è proprio qui che, nella prossima stagione, lagiocherà le sue partite casalinghe: nelloche ci appartiene, che ci rappresenta e che merita di tornare ad ospitare il grande calcio che sogniamo».

