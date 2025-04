Arsa Un film sullo scarto e sulla natura spietata Parola dei MASBEDO

Arsa è il personaggio chiave del film, una figura femminile che raccoglie i pezzi rotti del mondo per .

Firenze, 5 aprile 2025 - Il nuovo film del duo artistico Masbedo in anteprima al cinema La Compagnia, martedì 8 aprile, alle ore 19 alla presenza del cast. Masbedo è un duo artistico di spicco nel campo della ricerca dell'arte visuale e dell'immagine in movimento internazionale, formato da Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni. I Masbedo, che con il loro lavoro vanno ad indagare sull'ibridazione dei linguaggi artistici - video, installazione, immagini in movimento, performance, teatro d'avanguardia, sound design – hanno individuato nel rapporto tra cinema e arte un'area di ricerca privilegiata, ...

Si intitola Arsa il secondo lungometraggio del duo artistico Masebo, che mescola cinema e arte e parla di natura, elaborazione del lutto e della nostra società, sempre più consumistica. Del film, al cinema dal 24 aprile con Fandango, vi facciamo vedere una clip in anteprima esclusiva.

