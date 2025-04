Iran forte esplosione al porto di Bandar Abbas oltre 500 feriti Sconosciute le cause ma si esclude l’atto di sabotaggio – Il video

Iran ha escluso che la potente esplosione al porto di Bandar Abbas, vicino a una base della Marina dei Pasdaran, sia un atto di sabotaggio. A riferirlo è stato un portavoce dell’agenzia nazionale per la gestione delle crisi, Hossein Zafari, precisando che la colpa potrebbe esser quella dei materiali chimici immagazzinati all’interno dei container dove precedenti ispezioni avevano segnalato problemi di sicurezza. «I precedenti avvisi sulla sicurezza del porto riducono la probabilità di sabotaggio», ha dichiarato all’agenzia Ilna. Cresce il bilancio dei feritiZafari ha esortato ad affidarsi alle fonti ufficiali per gli aggiornamenti. «Il volume di voci infondate è così elevato che siamo costretti a chiarire anche questioni evidenti», ha aggiunto. Il fumo tossico dell’incendio sta ostacolando le operazioni di soccorso e che la causa esatta verrà determinata dopo che l’incendio sarà estinto. Leggi su Open.online L’ha escluso che la potentealdi, vicino a una base della Marina dei Pasdaran, sia un atto di. A riferirlo è stato un portavoce dell’agenzia nazionale per la gestione delle crisi, Hossein Zafari, precisando che la colpa potrebbe esser quella dei materiali chimici immagazzinati all’interno dei container dove precedenti ispezioni avevano segnalato problemi di sicurezza. «I precedenti avvisi sulla sicurezza delriducono la probabilità di», ha dichiarato all’agenzia Ilna. Cresce il bilancio deiZafari ha esortato ad affidarsi alle fonti ufficiali per gli aggiornamenti. «Il volume di voci infondate è così elevato che siamo costretti a chiarire anche questioni evidenti», ha aggiunto. Il fumo tossico dell’incendio sta ostacolando le operazioni di soccorso e che la causa esatta verrà determinata dopo che l’incendio sarà estinto.

