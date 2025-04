Milano 17enne muore investita da un treno mentre attraversava i binari

Milano, 17enne muore investita su binari treno - Una ragazza di origine filippina di 17 anni è morta investita da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Greco-Pirelli a Milano. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22.20 quando la giovane è stata travolta dal treno: soccorsa in gravi condizioni, è stata trasportata al San Gerardo di Monza dove è poi deceduta. Sono ora in corso gli accertamenti da parte della Polfer delle cause dell’incidente. 🔗lapresse.it

Milano, malore mentre fa clownterapia: volontario 26enne muore al Niguarda - È morto nei giorni scorsi per un malore all’ospedale Niguarda di Milano, poco dopo aver finito di esibirsi come clown per i piccoli pazienti del nosocomio milanese. Filippo Bonacchi, 26 anni, originario di Pistoia “è mancato all’improvviso gettando i suoi ex-compagni di Corso Danza Contemporanea Paolo Grassi e i suoi docenti nello sconforto”, scrive su Facebook la coordinatrice della Civica scuola di Teatro Marinella Guatterini. 🔗lapresse.it

Malore sul traghetto Napoli-Palermo, studentessa 17enne muore in gita - Una ragazza di 17 anni è morta sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe in gita scolastica a Palermo. Tragedia in gita scolastica. Una ragazza di 17 anni, studentessa dell’istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, è morta sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe, la quarta di indirizzo […] 🔗2anews.it

