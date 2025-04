LIVE Berrettini Giron ATP Madrid 2025 in DIRETTA esordio non semplice nel pomeriggio

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OMOS DALLE 12.0014.12 Buon pomeriggio amici di OA Sport, è appena terminata la seconda partita del programma sul campo 4: Il britannico Cameron Norrie ha sconfitto in rimonta il ceco Jiri Lehecka, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-0. A breve il match del torneo femminile tra Belinda Bencic e Beatriz Haddad Maia, a seguire il nostro Matteo Berrettini contro lo statunitense Marcos Giron.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Matteo Berrettini e Marcos Giron, valevole per i trentaduesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2025.Dopo il percorso al torneo di Montecarlo, culminato con la sconfitta agli ottavi di finale contro il connazionale Lorenzo Musetti, poi finalista, Matteo Berrettini torna in campo, e torna nel posto in cui ha disputato l’unica finale 1000 della carriera. Oasport.it - LIVE Berrettini-Giron, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: esordio non semplice nel pomeriggio Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00LADI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OMOS DALLE 12.0014.12 Buonamici di OA Sport, è appena terminata la seconda partita del programma sul campo 4: Il britannico Cameron Norrie ha sconfitto in rimonta il ceco Jiri Lehecka, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-0. A breve il match del torneo femminile tra Belinda Bencic e Beatriz Haddad Maia, a seguire il nostro Matteocontro lo statunitense Marcos.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’incontro tra Matteoe Marcos, valevole per i trentaduesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di.Dopo il percorso al torneo di Montecarlo, culminato con la sconfitta agli ottavi di finale contro il connazionale Lorenzo Musetti, poi finalista, Matteotorna in campo, e torna nel posto in cui ha disputato l’unica finale 1000 della carriera.

