Milano 17enne in monopattino viene investita da un treno mentre attraversa i binari

investita, ieri sera, alla stazione milanese di Greco-Pirelli dal treno regionale trenord “25081” proveniente da Chiasso e diretto alla stazione di Porta Garibaldi. Secondo quanto si è appreso, la giovane stava attraversando i binari in monopattino assieme ai genitori quando il treno l’ha travolta. Il macchinista non è riuscito a fermare in tempo il convoglio. L’investimento si è verificato alle 22.15. Le indaginiSul corpo della giovane è stata disposta l’autopsia. All’arrivo dei vigili del fuoco la ragazza era già stata affidata alle cure del 118 che ha provveduto al trasferimento al San Gerardo di Monza dove la giovane è poi morta. Sulle cause dell’incidente ora si dovrà fare chiarezza, anche per capire se mai la 17enne fosse stata al telefono o stesse sentendo la musica con le cuffiette. Leggi su Open.online Una ragazza di origine filippina di 17 anni è morta all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata, ieri sera, alla stazione milanese di Greco-Pirelli dalregionalerd “25081” proveniente da Chiasso e diretto alla stazione di Porta Garibaldi. Secondo quanto si è appreso, la giovane stavando iinassieme ai genitori quando ill’ha travolta. Il macchinista non è riuscito a fermare in tempo il convoglio. L’investimento si è verificato alle 22.15. Le indaginiSul corpo della giovane è stata disposta l’autopsia. All’arrivo dei vigili del fuoco la ragazza era già stata affidata alle cure del 118 che ha provveduto al trasferimento al San Gerardo di Monza dove la giovane è poi morta. Sulle cause dell’incidente ora si dovrà fare chiarezza, anche per capire se mai lafosse stata al telefono o stesse sentendo la musica con le cuffiette.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Metro di Milano da incubo: 16enne sfregiata da tre nordafricani, 17enne abusata da un egiziano - Due casi quasi in fotocopia nella metro di Milano, in poche ore. La prima è avvenuta la sera dell’8 marzo ma resa nota solo oggi. Una ragazza di 16 anni è stata seguita e ferita al volto alla stazione della centralissima metro Cadorna di Milano, dopo essere stata presa di mira da un gruppo di ragazzi mentre era insieme a un’amica. La sera dell’8 marzo, intorno alle 20.30, la giovane – italiana del 2009 – si trovava sulla banchina della metro in direzione Rho Fiera, quando è stata avvicinata da tre giovani, presumibilmente nordafricani, che hanno iniziato a rivolgerle commenti volgari. 🔗secoloditalia.it

Si fingono clienti, rubano 15 Rolex e scappano in monopattino: il colpo da mezzo milione di euro in centro a Milano - Ieri pomeriggio due rapinatori, fingendosi clienti, sono entrati in una gioielleria nel centro di Brera, a Milano, e hanno rubato 15 orologi Rolex dal valore di mezzo milione di euro. Una volta arraffata la refurtiva, sono scappati su due monopattini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ragazzo di 16 anni accoltellato da 5 stranieri fuori dal centro commerciale a Milano per rubargli cellulare e monopattino: è in codice rosso - Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Milano in via Pasolini fuori dal centro commerciale Merlata Bloom poco prima delle 21. Stando ai primi accertamenti della polizia, intervenuta sul... 🔗leggo.it

Cosa riportano altre fonti

Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni in monopattino travolta e uccisa da un treno sui binari di Greco-Pirello; Milano, 17enne in monopattino viene investita da un treno mentre attraversa i binari; Milano, attraversa i binari con il monopattino, muore a 17 anni; Milano, tragedia sui binari: 17enne su monopattino travolta e uccisa da un treno alla stazione di Greco-Pirelli. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Milano, tragedia sui binari: 17enne su monopattino travolta e uccisa da un treno alla stazione di Greco-Pirelli - Una serata drammatica si è consumata ieri alla stazione ferroviaria di Greco-Pirelli, a Milano. Una ragazza di 17 anni, di origini filippine, ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno m ... 🔗ticinonotizie.it

Milano, 17enne investita e uccisa da un treno a Greco-Pirelli mentre attraversa i binari con il monopattino - La vittima, di origine filippine, avrebbe compiuto diciotto anni il prossimo luglio. La tragedia pochi minuti prima delle 22.20. Il macchinista non è riuscito a evitare l'impatto ... 🔗msn.com

Milano, 17enne investita e uccisa da un treno mentre attraversa i binari - MILANO – Una ragazza di 17 anni, che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo luglio, di origini filippine è morta nella giornata di ieri, venerdì 25 aprile, dopo essere stata travolta da un treno alla ... 🔗livesicilia.it