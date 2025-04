A Parigi si allarmano per poco anche l’Equipe si preoccupa per l’inutile sconfitta col Nizza

l’Equipe non sua mezzi termini. Dopo il pareggio con il Nantes, “la sconfitta subita contro il Nizza, venerdì (1-3), la sera della 31a giornata, è un motivo di profonda preoccupazione per il Psg“. E martedì c’è la semifinale di Champions contro l’Arsenal.“Se i Parigini sono pronti per il grande scontro che li attende all’Emirates, lo hanno nascosto bene“, scrive l’Equipe guardando il bicchiere mezzo pieno. Dall’Aston Villa in poi sono affiorati tutti i difetti della squadra di Luis Enrique. “Hanno vinto solo una delle ultime quattro partite, hanno perso il loro record di imbattibilità, l’Aston Villa ha ricordato a tutti che l’Inghilterra non ha nulla da temere, due clean sheet nelle ultime tredici partite e Ousmane Dembélé non segna da cinque partite“.Non era il momento per il Psg di vedere il dubbio diffondersiLuis Enrique predica sempre e comunque calma. Ilnapolista.it - A Parigi si allarmano per poco, anche l’Equipe si preoccupa per l’inutile sconfitta col Nizza Leggi su Ilnapolista.it non sua mezzi termini. Dopo il pareggio con il Nantes, “lasubita contro il, venerdì (1-3), la sera della 31a giornata, è un motivo di profondazione per il Psg“. E martedì c’è la semifinale di Champions contro l’Arsenal.“Se ini sono pronti per il grande scontro che li attende all’Emirates, lo hanno nascosto bene“, scriveguardando il bicchiere mezzo pieno. Dall’Aston Villa in poi sono affiorati tutti i difetti della squadra di Luis Enrique. “Hanno vinto solo una delle ultime quattro partite, hanno perso il loro record di imbattibilità, l’Aston Villa ha ricordato a tutti che l’Inghilterra non ha nulla da temere, due clean sheet nelle ultime tredici partite e Ousmane Dembélé non segna da cinque partite“.Non era il momento per il Psg di vedere il dubbio diffondersiLuis Enrique predica sempre e comunque calma.

A poco meno di un anno da Milano Cortina 2026, la mostra di Fondazione Bracco propone 20 ritratti di grandi donne di sport italiane. Mentre una ricerca sulla rappresentazione del femminile a Parigi 2024 ci invita a fare (ancora) meglio - Da Martina Caironi, plurimedagliata paralimpica nel salto in lungo e nei 100 metri, a Silvia Salis, campionessa di lancio del martello e Vicepresidente Vicaria del Coni. Da Diana Bianchedi, ex schermitrice due volte oro olimpico, alla giovane campionessa paralimpica di sci Martina Vozza con la sua guida Ylenia Sabidussi. Sono alcune delle 20 donne ritratte dal fotografo Gerald Bruneau, protagoniste della mostra Una vita per lo sport. 🔗iodonna.it

Borsa: l'Europa apre poco mossa, Parigi +0,02%, Londra -0,04% - Apertura poco mossa per le principali Borse europee. Parigi guadagna lo 0,02% a 7.484 punti e Londra cede lo 0,04% a 8.399 punti. Fiacca Francoforte (-0,33% a 21.890 punti), quasi invariata Madrid (+0,01% a 13.170 punti). 🔗quotidiano.net

