Kane torna sull’eliminazione contro l’Inter Si resta sempre delusi dopo una sconfitta del genere Torneremo più forti

Kane torna sull'eliminazione contro l'Inter: «Si resta sempre delusi dopo una sconfitta del genere! Torneremo più forti» Le parole del centravanti Il Bayern Monaco è a un passo dal conquistare il suo 34° titolo nazionale, un traguardo che rappresenterebbe il primo trofeo in carriera per Harry Kane. L'attaccante inglese, trascinatore dei bavaresi, sogna di spezzare finalmente la sua lunga maledizione senza successi. Ecco le sue dichiarazioni in un'intervista rilasciata a Absolut FußballLE PAROLE- «Sarebbe fantastico! Forse impedirebbe ad alcuni di parlare del fatto che non ho ancora vinto un titolo. Se ci riusciremo, ci sarà una grande festa. Tuttavia, l'attenzione sarà poi rivolta al prossimo obiettivo. Nel calcio c'è sempre qualcosa in più da fare. In questo momento, però, l'attenzione di tutti è rivolta solo sul campionato Eliminazione contro l'Inter? Si resta sempre delusi dopo una sconfitta del genere.

