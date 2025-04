Si ribalta con autocompattatore per la raccolta rifiuti donna finisce in ospedale

Si ribalta con l'autocompattatore per la raccolta di rifiuti. Il fatto a San Giovanni Incarico, in località Madonna della Selva. Tanta la paura per una 52enne che era alla guida del mezzo. Per fortuna, però, la donna ha riportato solamente lievi lesioni. Sul posto sono intervenuti.

