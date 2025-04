Trump von der Leyen e Milei gli incontri di Meloni ai funerali di Papa Francesco

Ilgiornale.it - Trump, von der Leyen e Milei: gli incontri di Meloni ai funerali di Papa Francesco Leggi su Ilgiornale.it Il presidente del Consiglio ha scambiato qualche battuta con diversi leader giunti nella capitale per rendere omaggio al pontefice

Dazi, Von der Leyen a Trump: «Non ha iniziato l’Europa questo scontro, pronti a vendicarci» - Intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen è tornata sui dazi Usa annunciando che l’Unione, se necessario, ha un piano forte per vendicarsi. «Tanti europei si sentono profondamente scoraggiati dagli annunci provenienti dagli Stati Uniti. Sia chiaro, l’Europa non ha iniziato questo scontro e riteniamo che sia sbagliato, perché non è nell’interesse di nessuno», ha detto la politica tedesca. 🔗lettera43.it

Trump, von der Leyen, Biden, Netanyahu, Meloni: i leader nel “mare di sangue” di Gaza. Il video con l’AI che risponde al presidente Usa - I leader mondiali, da Trump a Meloni, fino a von der Leyen, Biden e Netanyahu. Ma anche i potenti del mondo, come Zuckerberg e Musk. Tutti in costume mentre si divertono in un mare di sangue: quello della Striscia di Gaza. È l’ultimo video generato con l’Intelligenza Artificiale che sta facendo il giro del web. Le immagini sono state realizzate da Andrea Gastaldon (Sax-Star), un creative director lo scorso 17 febbraio, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha cominciato a parlare di Gaza come della “riviera” del Medio Oriente e sono state rilanciate dopo il grottesco video di Trump. 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi Usa, Trump non cambia idea: "Prezzi e tassi di interesse in calo, da noi non c'è inflazione" | La proposta von der Leyen: "Azzerare dazi sui beni industriali" - Sprofondano i titoli bancari, perdite fino a -12% ma il presidente va avanti e attacca la Cina, definita "il più grande sfruttatore di tutti" 🔗tgcom24.mediaset.it

Ue-Usa, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi - Ue-Usa, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi. Wsj: "Usa definiscono una tabella di marcia per le trattative sui dazi". 🔗tgcom24.mediaset.it

Von der Leyen, concordato un incontro con Trump. Stretta di mano a San Pietro - Avverrà nelle prossime settimane. Dazi e Ucraina i temi. La presidente della Commissione europea vede Zelensky ... 🔗repubblica.it

Ue, von der Leyen e Trump hanno concordato di incontrarsi - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump "nel loro breve scambio hanno concordato di incontrarsi". (ANSA) ... 🔗ansa.it