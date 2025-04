‘Il riscatto della brutta psiche’ Maurizio D’Andrea in mostra alla Cathart Gallery di Carla Pugliano

Cathart Gallery ospita l'artista internazionale Maurizio D'Andrea in un evento di grande intensità, arricchito dalla presenza straordinaria del noto Critico e Storico dell'Arte Daniele Radini Tedeschi, voce tra le più autorevoli del panorama artistico contemporaneo, nonché curatore di sei edizioni alla Biennale di Venezia.L'artista D'Andrea presenta la sua nuova performance-mostra dal titolo "Il riscatto della brutta psiche", un atto unico che fonde teatro, arte visiva e psicoanalisi, portando il pubblico in un viaggio emozionale dentro i meandri più oscuri e autentici dell'inconscio umano dove "L'Io non è mai padrone a casa sua".

