Concordato un incontro tra Trump e Ursula von der Leyen

ROMA (ITALPRESS) – "Nel loro breve scambio, la presidente von der Leyen e il presidente Trump hanno Concordato di incontrarsi". Lo scrive su X la portavoce della Commissione europea Paula Pinho a proposito del breve scambio tra i due leader in occasione delle esequie di Papa Francesco."Oggi, leader di tutto il mondo si sono riuniti per rendere il loro ultimo omaggio a Sua Santità Papa Francesco. Ho avuto buoni scambi con molti di loro". Scritto su X lapresidente della Commissione europea, von der Leyen, pubblicando contestualmente la foto della sua stretta di mano proprio con il presidente Usa, Trump, e altri leader mondiali.– Foto IPA Agency(ITALPRESS)

