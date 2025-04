Festa di Santa Lucia a Erchie reliquie in arrivo da Siracusa attesa per il concerto di Fausto Leali

Erchie darà vita alla grande Festa dedicata alla protettrice Santa Lucia con un ricco programma religioso e civile.Si parte la vigilia, il 30 aprile, alle 17:30 con l’accoglienza delle sacre reliquie di Santa Lucia provenienti da Siracusa. Brindisireport.it - Festa di Santa Lucia a Erchie: reliquie in arrivo da Siracusa, attesa per il concerto di Fausto Leali Leggi su Brindisireport.it Meta fissa per molti salentini, anche quest’annodarà vita alla grandededicata alla protettricecon un ricco programma religioso e civile.Si parte la vigilia, il 30 aprile, alle 17:30 con l’accoglienza delle sacrediprovenienti da

