Incendio nella notte muore ospite di una struttura è dramma

nella notte a Rivarolo Canavese, nel Torinese, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita in un Incendio divampato all'interno di una comunità che lo ospitava per ragioni di emergenza abitativa.Le fiamme sono scoppiate intorno alle 4 del mattino, richiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco di Torino. Dopo aver domato l'Incendio e messo in sicurezza l'area, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita dell'anziano, originario di un comune della zona.La struttura coinvoltaL'edificio interessato ospita la comunità Anfass La Torre, realtà attiva nel campo del disagio sociale e della disabilità, utilizzata sia come centro diurno sia per offrire alloggi temporanei a persone in situazioni di particolare difficoltà.Indagini in corsoLe cause del rogo sono ancora da accertare.

